Lazio, sorpresa alla ripresa degli allenamenti: Alessandro Nesta a bordo campo assiste alla seduta insieme al d.s. Tare

Questo pomeriggio, più precisamente alle 17:45, sono ripresi, dopo due giorni di riposo, i lavori al Centro Sportivo di Formello per preparare la nuova stagione alle porte. La Lazio di Maurizio Sarri continua ad allenarsi, dopo i ritiri di Auronzo di Cadore e Marienfeld, per il debutto ufficiale sul campo dell’Empoli il 21 agosto, nella prima giornata di Serie A. Una settimana prima è in programma il settimo test precampionato, che vedrà i biancocelesti affrontare il Sassuolo allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. La gara è in programma sabato 14 agosto alle ore 19:00. Durante la seduta pomeridiana ancora in corso, c’è stata una sorpresa: ad assistere alla seduta a bordo campo, insieme al Direttore Sportivo Igli Tare, c’è Alessandro Nesta, ex calciatore biancoceleste che ha vinto tanto con la maglia della Lazio, ed è rimasto nei cuori dei tifosi biancocelesti.

