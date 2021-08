Lazio Women, ecco data e orario della prima partita di campionato

Inizia il cammino della Lazio Women nel campionato di Serie A TIMvision. L’attesa sta per finire: le ragazze di Carolina Morace si preparano al debutto nella massima serie femminile. La prima giornata di campionato, in programma in casa contro la Sampdoria, si disputerà domenica 29 agosto alle ore 17:30.