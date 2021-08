Mario Sconcerti: “Correa all’Inter? Per me è l’attaccante giusto, è quello che preferisce Inzaghi”

Mentre le squadre di Serie A continuano la preparazione alla prossima stagione, le società lavorano sul calciomercato per rinforzare la propria rosa. Con l’addio sempre più vicino di Romelu Lukaku, l’Inter lavora per dare uno o due sostituti dell’attaccante belga a Simone Inzaghi. Da Dzeko a Zapata, passando anche per Joaquin Correa, attaccante della Lazio. Per parlare proprio dell’Inter e del calciomercato nerazzurro e non solo, è intervenuto, ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti. Queste le sue parole sul possibile acquisto di Correa da parte dell’Inter: “Credo che Inzaghi prediliga Correa. Un attacco con Dzeko, Lautaro e Correa sarebbe forse il migliore del campionato. Ci sarebbero possibilità di fare buone cose così, per me Correa è quello giusto e quello che preferisce Inzaghi”.

