Salute Lazio, il 13 Agosto giornata dedicata agli Over 12. L’appello di Reina: “Vaccinati e torna con noi allo stadio” – VIDEO

Sull’account ufficiale Instagram del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lazio, il portiere biancoceleste Pepe Reina è stato il protagonista di un appello relativo ai vaccini. Ecco le sue parole: “Abbiamo bisogno del te e del tuo sostegno. Vaccinati e torna con noi allo stadio, questa partita la vinceremo insieme“. In collaborazione con la Regione Lazio ed il Policlinico Tar Vergata, Venerdì 13 Agosto è stata programmata dalle 15.00 una giornata dedicata agli Over 12. Prenotati online sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home e seleziona Centro Vaccinazione PTV – “LA VELA” per la giornata dedicata per il 13 Agosto dalle 15.00.

