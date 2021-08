SOCIAL| Armini saluta: “Ho sempre sognato di giocare nella squadra del mio cuore. A presto Lazio mia” – FOTO

Nicolò Armini, da anni in biancoceleste e ceduto in prestito quest’oggi al Piacenza, ha valuto scrivere tramite il proprio profilo Instagram un messaggio di saluti alla Lazio accompagnato da foto di alcuni momenti importanti della sua avventura in biancoceleste. Queste le sue parole: “Ogni volta che riguardo queste foto capisco quanto sono stato fortunato. Fin da bambino ho sempre desiderato e sognato di giocare nella mia squadra del cuore e della mia città e sono onorato di aver avuto la possibilità di farlo fino ad oggi. Quest’ultimo anno ho coronato uno dei miei sogni di entrar a far parte della prima squadra e ringrazio tutti compagni per come mi hanno accolto e per come mi hanno fatto sentire importante ogni giorno. Ora inizia una nuova avventura, ringrazio il Piacenza per l’opportunità e la fiducia. Cercherò di utilizzare questa nuova esperienza per migliorare e tornare tra un anno più forte di prima. A presto Lazio mia”.

