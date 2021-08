SOCIAL | Ciro Immobile ringrazia Torre Annunziata: “Un onore portare in giro per l’Europa la nostra città” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nella serata di ieri Ciro Immobile, Campione d’Europa con l’Italia, è stato celebrato e premiato a Torre Annunziata, sua città natale, per il successo raggiunto con gli Azzurri ad Euro2020. L’attaccante della Lazio, sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto ringraziare la sua città, ma anche tutte le persone che lo hanno accolto con entusiasmo, dal Sindaco ai concittadini. Attraverso un Stories, ecco le sue parole di ringraziamento: “Serata piena di emozioni ieri sera nella mia città. Grazie al Sindaco per questo premio, grazie ai miei concittadini per l’entusiasmo e per l’accoglienza bellissima. E’ stato un onore per me portare in giro per l’Europa la nostra città”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: