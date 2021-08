SOCIAL | La Serie A esalta Francesco Acerbi: “La grinta del leone” | FOTO

Manca sempre meno all’inizio del nuovo campionato di Serie A. Il 21 agosto prenderà il via la stagione 2021/2022. Nel nuovo campionato italiano quest’anno, grazie al successo dell’Italia contro l’Inghilterra lo scorso 11 luglio ad Euro2020, ci saranno diversi Campioni d’Europa tra i venti club di A. Tra le fila della Lazio sono due i Campioni Azzurri presenti in rosa: la Scarpa d’Oro Ciro Immobile e il “Leone” Francesco Acerbi. Il profilo ufficiale Instagram della Lega Serie A, ha voluto omaggiare proprio quest’ultimo, arrivato alla sua quarta stagione da leader difensivo biancoceleste. Il post, contenente la foto di Acerbi in azione con la maglia della Lazio, è accompagnato dalla frase: “La grinta del leone”.

