L'ex Lazio Lichtsteiner torna in campo: per lui nuovo ruolo come assistente allenatore – FOTO

Stephan Lichsteiner scende nuovamente in campo, questa volta non da giocatore ma da assistente allenatore. Dopo le ultimi apparizione all’Augusta nel 2020, lo svizzero ha appeso gli scarpini al chiodo, mettendo fine ala sua carriera calcistica. Il suo destino però, sembrerebbe essere il campo da calcio, visto il nuovo ruolo che ricopre come assistente allenatore del Sc Kriens U-16 e della Nazionale Svizzera U-18. L’ex Juventus e Lazio inizia dunque questa nuova avventura, piena di speranza e voglia di fare. Lichsteiner si è detto facile del nuovo cammino intrapreso, sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Questi gli scatti da lui postati, alle prese con il suo nuovo ruolo:





