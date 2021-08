SOCIAL | Sorteggio per vincere la nuova maglia della Lazio di Luis Alberto: ecco come partecipare | VIDEO

Come successo in passato, la moglie di Luis Alberto, Patricia Venegas, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha dato il via ad un nuovo sorteggio per vincere la maglia della Lazio del Mago biancoceleste. La T-Shirt è la terza maglia della nuova stagione, quella tutta nera, con il 10 e “Luis Alberto” sulle spalle. Per partecipare al sorteggio, e quindi provare ad aggiudicarsi la maglia dello spagnolo, i passaggi da seguire sono i medesimi dei passati sorteggi: bisogna seguire il profilo ufficiale della moglie di Luis Alberto, mettere “mi piace” al post e commentarlo citando un amico o più amici quante volte si vuole, basta che siano sempre persone diverse. Il sorteggio inizia oggi, martedì 10 agosto e terminerà martedì prossimo, il 17 agosto. Ad annunciare il vincitore tra una settimana sarà proprio la moglie dello spagnolo.

Di seguito il post per partecipare al sorteggio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patricia Venegas (@patri201010)

