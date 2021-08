TMW – Correa in orbita Inter, ma al momento nessuna offerta concreta

Cedere per poi ufficializzare i nuovi acquisti. Questo la strategia di mercato obbligata per la Lazio che in attesa di formalizzare i nuovi arrivi, aspetta di capitalizzare una cessione per sistemare l’indice di liquidità. Il nome più caldo in uscita rimane quello del Tucu Correa che al momento si allena a Formello e attende novità sul mercato. Sull’argentino è forte l’interesse dell’Inter, ma al momento, precisa Tuttomercatoweb.com, non ci sarebbero offerte concrete.

