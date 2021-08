TMW | Lazio, dopo Marusic ecco un altro rinnovo: Akpa Akpro firma fino al 2025

Dopo Radu e Marusic, nell’estate biancoceleste arriva un altro rinnovo. È quello di Akpa Akpro, centrocampista ivoriano di 28 anni, che ha convinto Sarri e si è confermato per un posto anche nella prossima stagione. Arrivato in sordina dalla Salernitana, da perfetto sconosciuto la scorsa estate, ha avuto subito molta fiducia da Inzaghi, che l’ha schierato sempre come risorsa a gara in corso. Quarantadue le sue presenze lo scorso anno, impreziosite dall’inaspettato e sorprendente gol all’esordio in Champions contro il Borussia Dortmund.

Con Sarri sembrava non ci fosse più spazio, invece non solo ha strappato un posto in rosa, ma anche la firma sul prolungamento di contratto dal 2024 al 2025. Se la durata rimane più o meno la stessa, cambia molto la parte economica del nuovo accordo: dagli attuali 300 mila euro, Akpa Akpro avrà un cospicuo aumento di stipendio. Anche questo rinnovo, come quelli precedenti, verrà ufficializzato quando la Lazio rientrerà nei paletti dell’indice di liquidità.

