UFFICIALE | Lazio, Nicolò Armini passa in prestito al Piacenza: il comunicato del club

Attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito della Lazio, la società biancoceleste comunica di aver ceduto, in prestito, il difensore Nicolò Armini. Il classe 2001, la prossima stagione, giocherà nel Piacenza, squadra che milita in Serie C. Di seguito il testo del comunicato ufficiale pubblicato dalla Lazio: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per la stagione sportiva 2021-2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Armini al Piacenza Calcio 1919”.

