UFFICIALE | Nuovo test amichevole per la Lazio contro il Sassuolo: quando e dove si giocherà

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La S.S. Lazio ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito web e i vari canali social, l’accordo con il Sassuolo per disputare una gara amichevole. La sfida andrà in scena sabato 14 agosto, presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. A pochi giorni dall’inizio del campionato, i biancocelesti vogliono mettere sempre più minuti sulle gambe. Come espressamente richiesto da mister Sarri.





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: