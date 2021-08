Matuzalem: “Con la Lazio i miei anni migliori”

L’ex centrocampista della Lazio Francelino Matuzalem è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, parlando delle sue esperienze passate ed anche accennando alla sua avventura in biancoceleste. Queste le sue parole: “Momento migliore in carriera? Il solo fatto di aver fatto questa carriera mi fa pensare che abbia vinto. Non ci sono momenti particolari, però gli anni migliori sono stati con Lazio, Genoa e Shakhtar. Futuro? Ho fatto il corso a Coverciano e avevo in progetto di restare in Italia e allenare in un settore giovanile. Poi per motivi personali sono dovuto rientrare in Brasile. Ma l’idea di allenare i ragazzini mi piace, seguire l’esempio di Simone Inzaghi che ha iniziato così e poi è cresciuto diventando un grande allenatore. E poi ho l’idea di aprire una scuola calcio, con campo di footvolley e soprattutto per aiutare i ragazzini che non hanno possibilità. Cercherò di prendere questi ragazzini e toglierli dalla strada”.

