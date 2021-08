Calciomercato, il ds del Eintracht Francoforte Krosche su Kostic: “Non ci è arrivato nulla, i media italiani sono molto vivaci”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio, in attesa di cedere, continua a pensare a Filip Kostic per rinforzare ancora la rosa. Ad allontanare l’esterno serbo dalla Capitale ci ha però pensato il ds dell’ Eintracht Francoforte Markus Krosche che nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione ha risposto così alla voce di mercato: “A noi non è arrivato niente. Non ho nulla da dire sulla questione. I media in Italia a volte, in alcune occasioni, sono molto vivaci. La vedrei in questo modo questa volta”. Lo riporta Fussballdaten.de

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: