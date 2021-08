CdS| Immobile: “Io Irma e la cazzimma”

Ciro Immobile ed Irma Testa hanno festeggiato insieme i loro traguardi a Torre Annunziata, la loro casa: da una parte la vittoria dell’Europeo, dall’altra la medaglia di bronzo a Tokyo 2020, prima donna della storia della boxe azzurra a riuscirci. Il sindaco Vincenzo Ascione ha dedicato loro una targa commemorativa, oltre all’attestato di civica benemerenza per aver dato “lustro alla città con le loro qualità umane e sportive”. Immobile, durante la serata, ha dichiarato di quanto avesse letto la “cazzimma” negli occhi di Irma Testa nel momento in cui gli ha detto che la prossima volta punterà all’oro. Oltre a questo, ha dichiarato di quanto si senta pronto all’avventura col nuovo allenatore “rubato” all’amico Insigne, da cui, in vacanza, si è fatto spiegare le modalità di lavoro, così da non rimanere indietro una volta raggiunto il resto del gruppo. Inoltre ha risposto ad una curiosità sull’attore di Gomorra Salvatore Esposito, il quale gli chiedeva di andare a giocare al Napoli per avere le anticipazioni della serie e la cui risposta era sempre la stessa: “Non posso, sto alla Lazio”.

