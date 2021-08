CdS| La Lazio e Correa sul filo. Torreira spiraglio aperto

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Che il destino di Correa potesse essere lontano dalla Lazio era cosa risaputa già da mesi, quando il giocatore ha espresso il desiderio di voler andare via: le possibilità di un addio sono poi aumentate già da quando lo aveva ricercato lo Juventus con paratici prima dell’acquisto di Chiesa. Ora s volerlo fortemente è Inzaghi, viene giudicato da quest’ultimo come il tassello perfetto che andrebbe a completare il reparto con Lautaro e Dzeko. Marotta è ancora dubbioso, ma la strada sembrerebbe quella di accontentare l’ex allenatore della Lazio, che ritroverebbe il suo pupillo. Il Tucu ha mercato anche in Inghilterra, dove però, oltre a qualche timida avances, non si è visto nulla di concreto se non l’offerta dell’Arsenal che si aggirava intorno ai 20 milioni, pochi per Lotito che chiede circa 40 milioni, anche se per 3o più bonus potrebbe lasciar partire la seconda punta argentina. Attenzione al Tottenham che, se dovesse fallire per Lautaro, potrebbe puntare su Correa, facendo in tal modo anche velocizzare le pratiche con l’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri terrebbe Correa, ma sapeva già dal momento della sua firma con la Lazio che la situazione legata all’argentino era molto incerta. Per questo è anche pronto ad accogliere nuovi giocatori: in caso di partenza da parte dell’argentino, infatti, servirebbero due attaccanti esterni, anche se alcune piste rimangono complicate, quindi occhio al sopraggiungere di nomi a sorpresa. Rimane ferma, sempre per via dell’indice di liquidità, la situazione legata a Basic: l’accordo con il giocatore c’è già da tempo, Tare confida su quello. Il giocatore potrebbe essere un’alternativa valida per le mezzali titolari della Lazio. Per quanto riguarda la mediana, invece, potrebbe ulteriormente essere ritoccata la situazione, qualora dovesse partire Escalante, in orbita Marsiglia. Torreira è un giocatore che interessa a Sarri e che rappresenterebbe un’alternativa credibile a Leiva, formando così il suo successore. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: