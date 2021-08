Empoli-Lazio, possibile jolly offensivo in arrivo per i toscani

Dieci giorni alla prima uscita in Serie A per la Lazio che farà visita all’Empoli nell’anticipo del sabato sera. In vista della sfida del Castellani, che vedrà il ritorno di Maurizio Sarri, il tecnico Aurelio Andreazzoli potrà avere molto probabilmente a disposizione un nuovo jolly offensivo. Si tratta dell’ex Milan e Fiorentina Patrick Cutrone vicino al ritorno in Italia in prestito dal Benevento. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

