Europei, Acerbi: “Il divertimento e il gruppo sono stati la chiave del successo. E sull’assist a Pessina…”

E’ passato esattamente un mese da quando la Nazionale degli Azzurri si laureava campione d’Europa in quella magica notte di Wembley. Quest’oggi, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport 24, dell’impresa compiuta lo scorso 11 luglio insieme ai suoi compagni:

“L’assist che ho fatto a Pessina contro l’Austria? L’importante era portare a casa il risultato, ovviamente sono contento di aver propiziato il gol. Quando si batte il calcio d’angolo si tende ad andare a protezione della propria porta ma la palla la avevamo noi e quindi sono rimasto lì, non si sa mai..ed è andata bene! Sapevamo che l’Austria era la squadra più difficile che potevamo incontrare, non aveva nulla da perdere, hanno fatto un girone molto buono e quindi si sapeva che sarebbe stata una gara molto complicata.

Noi prima di essere calciatori siamo persone quindi è normale, ci piace divertirci fare le cose in gruppo poi tutto l’ambiente di Coverciano ci ha fatto sentire a casa, eravamo felici e tutti nella stessa barca. Quando sei felice di fare qualcosa e non vedi l’ora di stare in gruppo e giocare, poi anche nella partita ti viene tutto più semplice nel fare quello che ti chiede il mister. Mancini ci chiedeva di essere noi stessi, fare bene il nostro gioco e divertirci: questo è stato il segreto per vincere l’Europeo.

Se stiamo già pensando al Mondiale? No per ora no, anche perchè è passato solo un mese dall’Europeo e tra un paio di settimane inizia il campionato. Tra le favorite per il titolo vedo noi, la Spagna, il Brasile, l’Argentina, la Germania, la stessa Inghilterra, le avversarie sono tante. La Spagna ha giovani veramente forti e lo ha dimostrato, quindi negli anni a venire sarà sicuramente una delle più forti in circolazione. Nella chat di gruppo oggi qualcuno ha scritto che è passato un mese, a dire la verità ogni giorno qualcuno dei calciatori ci ricorda quanti giorni sono passati dal nostro trionfo”

