Il Messaggero| Correa, l'assist è di Inzaghi

Dopo l’addio di Inzaghi alla Lazio, sono state diverse le voci che hanno accostato dei giocatori biancocelesti all’Inter: ma questa sembra si possa andare nella direzione della chiusura per quanto riguarda l’affare Correa, che l’ex allenatore della Lazio vuole fortemente. Le richieste do Lotito sono alte rispetto a quello che può offrire l’Inter ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è pronto a cedere vendendolo anche a meno. A 3o milioni, infatti, l’indice di liquidità si sbloccherebbe permettendo così di ufficializzare gli acquisti che sono già stati fatti e, dunque, permetterne l’utilizzo nelle gare ufficiali. Il Tucu aveva già ribadito a Sarri di voler andare via ed ha già sentito Inzaghi al telefono. Lotito, ora a Cortina, tornerà a Roma solo dopo Ferragosto ma non si dice preoccupato per quanto accadrà, altro indizio che Correa può essere veramente vicino all’Inter. Inoltre in questi giorni Tare è impegnato anche con il Marsiglia per la possibile cessione di Escalante: lo scorso anno è arrivato a 0 ed ora potrebbe portare nelle casse della Lazio 8 milioni, utili anch’essi per l’indice di liquidità e nell’acquisto in prestito, in caso, di Torreira, valida alternativa di Leiva che per l’età che ha potrebbe avere bisogno più di una volta di rifiatare. Sarri attenderebbe anche un centrale, cosa che al momento non è però una priorità: Pezzella rimane sullo sfondo, con Kolasinac che ieri è rispuntato ma che sembra vicino al Fenerbahce. Kostic è il giocatore più atteso: i tifosi della Lazio stanno assediando i suoi profili social per provare ad accelerare la sua partenza dalla Germania. Il giocatore serbo si è già confrontato con Milinkovic, che non vede l’ora di riabbracciarlo a Roma, ed ha già detto si alla Lazio, ma l’Eintracht vuole la certezza dell’obbligo di riscatto a fine annata. Nel frattempo Tare ha già parlato con Kezman, con cui ha chiuso il discorso relativo al rinnovo di Marusic, per quanto riguarda Kamenovic ed il fatto che sarà lui che andrà a farsi le ossa in un’altra squadra per fare spazio al posto da extracomunitario di Kostic. Il sogno di Sarri rimane quello di abbracciare Insigne, anche se sembra comunque orientato verso la permanenza a Napoli fino a scadenza.

