A poco dall’inizio del campionato l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha vistro dei miglioramenti sotto l’aspetto del gioco, ma non puoò ancora dirsi soddisfatto della rosa e, soprattutto, dei mancati acquisti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri non vuole creare malumori intorno all’ambiente, impensierendo i tifosi, ma sta facendo presente in più occasioni alla società che non è soddisfatto di quanto fatto finora, in quanto dal punto di vista del gioco si sono notati dei buchi non tanto per i tatticismi quanto per i mancati acquisti. Non vuole che si ripeta quanto visto a Torino, dove si dovette adattare ad una rosa non adatta a lui ma ad Allegri: così qui a Roma non vuole la rosa di Inzaghi. Con il Twente si sono visti dei miglioramenti, ma non bastano a Sarri i rientri di due pedine fondamentali come Acerbi ed Immobile, attende ancora la richiesta Basic e gli esterni. Sabato alle 19 a Frosinone ci sarà l’ultimo test amichevole contro il Sassuolo prima dell’inizio del campionato che ci sarà una settimana dopo. Intanto ieri ha ritrovato regolarmente in campo Akpa-Akpro, che ha subito una botta contro il Twente, e Luis Alberto che aveva problemi muscolari. Ancora out, invece, Cataldi. Sarri ha ritrovato anche Fares, uno degli esuberi di lusso, che non aveva preso parte al ritiro di Marienfeld ma che era stato anche bocciato ad Auronzo da Sarri stesso.

