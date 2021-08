Il Tempo| Nesta torna a Formello per “studiare”

Ieri l’ex capitano della Lazio Alessandro Nesta era a Formello per un aggiornamento professionale: dopo aver già presentato la sede di allenamento del Parma dell’amico Buffon e Milanello per apprendere le tattiche di Pioli, ieri ha fatto tappa in un luogo tutt’altro che indifferente per lui: si tratta di Formello, campo di allenamento della Lazio che lo ha visto crescere e diventare ciò che è poi stato per la storia biancoceleste. E’ lì che ha lavorato dopo l’infortunio al ginocchio nei mondiali del 98 ed è lì che ha costruito una serie enorme di successi con la Lazio di Eriksson. La società biancoceleste è ovviamente cambiata, nella struttura e nelle persone che ci lavorano dentro, così come è cambiato anche quel centro sportivo che lo ha visto crescer: il progetto iniziale fu quello di Calleri, portato a compimento poi da Cragnotti. Alessandro Nesta, al momento, è in attesa di una nuova sistemazione in cui poter portare avanti il suo 433, ultimo modulo da lui utilizzato.

fonte Il Tempo

