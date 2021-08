Italia Under 16, convocati due calciatori del settore giovanile della Lazio

Una nuova convocazione in Azzurro per un ragazzo del Settore Giovanile biancoceleste: è l’undicesimo giocatore convocato in Nazionale.

Federico Serra è stato preconvocato dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana Under 16 Daniele Zoratto in vista del raduno della selezione azzurra del prossimo 21 agosto. Nell’elenco del CT figura anche un altro calciatore del vivaio laziale: si tratta di Valerio Gelli.

Il raduno dell’Italia Under 16 si svolgerà presso il Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello dal 21 agosto fino al 26 agosto.

