Italia Under 17, Troise festeggia la vittoria sulla Svizzera: Buona la prima” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Antonio Troise può festeggiare il suo esordio personale con l’Italia Under17. Il centrocampista biancoceleste, convocato da Sarri anche per il ritiro di Auronzo di Cadore, oggi pomeriggio è sceso in campo, con la fascia di capitano, con la giovane nazionale italiana con cui ha affrontato e battuto per tre a zero in amichevole la Svizzera grazie alle reti di Carboni, Di Maggio e Bolzan. Grande la gioia per il classe 2005 campano che via social ha scritto: “Buona la prima azzurri, 3-0“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: