Lazio-Sassuolo, le modalità di accredito

L’Ufficio Stampa della S.S. Lazio rende noto che le richieste di accredito stampa e fotografi per la gara amichevole Lazio-Sassuolo in programma sabato 14 agosto 2021 alle ore 19:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail direzione.comunicazione@sslazio.it entro e non oltre le ore 15:00 di domani, giovedì 12 agosto 2021. Le richieste dovranno essere inviate su carta intestata con la firma del direttore responsabile della testata giornalistica, e dovrà essere indicato luogo, data di nascita, numero e fotocopia leggibile della tessera professionale e del documento d’identità. Si ricorda ai richiedenti che, in virtù del protocollo Covid, i posti in tribuna stampa per i giornalisti e gli accessi a bordo campo per i fotografi sono disponibili in numero limitato. Inoltre, per il personale che verrà accreditato, sarà necessario esibire Green Pass o tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti la gara.