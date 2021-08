Lazio Women, oggi l’amichevole contro SSD Napoli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Come riportato dal club biancoceleste sui propri canali ufficiali, la Lazio Women è pronta a scendere in campo per la prima amichevole stagionale. Le ragazze di Carolina Morace infatti, sfideranno oggi il Napoli in un test amichevole programmato alle ore 17:00, per mettere minuti nelle gambe in vista dell’esordio nella massima serie femminile fissato il 29 agosto alle ore 17:30 contro la Sampdoria.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: