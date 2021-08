Lazio Women, termina a reti inviolate l’amichevole con il Napoli Femminile

Zero gol fatti e zero incassati per la Lazio Women che oggi pomeriggio ha affrontato il Napoli Femminile in un’amichevole di Serie A. Una sfida a reti inviolate, dunque, per le biancocelesti che preparano il debutto in campionato contro la Sampdoria. Il prossimo appuntamento ufficiale con il Napoli Femminile, invece, come riporta il sito ufficiale della Lazio, è in programma nel weekend del 6-7 novembre.

