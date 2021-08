Serie A, i migliori finalizzatori degli ultimi anni, esclusi i calci di rigore: Immobile al comando

Ciro Immobile è l’attaccante più prolifico della Serie A, a partire dalla stagione 2015-16, escludendo i calci di rigore. A renderlo noto è l’account twitter che si occupa della statistiche del calcio italiano, OptaPaolo, che ha reso nota la classifica dei migliori finalizzatori degli ultimi cinque anni. A regnare incontrastato è proprio il bomber della Lazio, con 91 reti complessive. Nella top 5 presenti anche Gonzalo Higuaìn (86), Edin Dzeko (82), Duvan Zapata (81) e Dries Mertens (78).

82 – Edin #Dzeko has scored the third-most Serie A goals excluding penalties since his debut in the competition (2015/16 season): 82, less only than Ciro Immobile (91) and Gonzalo Higuaín (86). Reliable. pic.twitter.com/OVwuOUjxh0

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 11, 2021