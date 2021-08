SOCIAL | Beppe Signori ricorda le prodezze con la Lazio: “Road to 188 gol”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Beppe gol non dimentica la Lazio e, anzi, la ricorda ogni volta se ne presenti l’occasione. L’ex attaccante biancoceleste, nella Capitale dal 1992-1997, ha così deciso di dedicare un video molto lungo sul proprio profilo Instagram nel quale ha ripercorso le sue prodezze laziali con tutto accompagnato da una semplice didascalia: “Road to 188 gol“. Beppe Signori non dimentica la Lazio e torna a far gioire il popolo biancoceleste, anche se a quasi trent’anni di distanza.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: