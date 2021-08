SOCIAL | Gabriel Pereira lascia la Lazio e torna in Brasile: “Felice di firmare con l’Athletico Paranaense” | FOTO

Arrivato dal Monaco, Gabriel Pereira ha trascorso l’ultima stagione nella Lazio Primavera. Unica stagione, visto che il brasiliano lascia ufficialmente l’Europa, per tornare in patria: sarà il prossimo portiere dell’Athletico Paranaense. Acquisto reso ufficiale proprio dal club brasiliano sul proprio sito, Pereira, sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha annunciato il suo passaggio in Brasile, ringraziando sia il Monaco che la Lazio per averlo fatto crescere. Queste le sue parole ad accompagnare il post: “Sono molto felice di firmare con l’Athletico Paranaense. E’ un club gigante del calcio brasiliano e avere l’opportunità di tornare in Brasile indossando questa maglia è indescrivibile. Gratitudine per il periodo di apprendimento in Europa, Monaco e Lazio. Qui vado a cercare di mettere tutto in pratica, continuare a crescere e dare il mio meglio per l’Athletico. Andiamo uragano!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Roberto Pereira (@gpereira.oficial)

