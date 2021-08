SOCIAL | Nesta sulla visita a Formello: “Grazie per l’ospitalità e in bocca al lupo Mister” – FOTO

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex difensore della Lazio Alessandro Nesta, ha voluto ringraziare il club biancoceleste per l’ospitalità, facendo anche un in bocca al lupo a Mister Sarri per l’inizio della nuova stagione sulla panchina dei capitolini. L’ex giocatore biancoceleste infatti, nella giornata di ieri ha visitato il Centro Sportivo di Formello per un aggiornamento professionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Nesta (@nesta)

