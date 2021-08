Calciomercato Lazio, è l’Inter la prima scelta di Correa: le richieste dei biancocelesti

Continua la telenovela Joaquìn Correa in casa Lazio, la cui cessione sbloccherebbe il mercato in entrata per i biancocelesti. Sarri attende nuovi acquisti, a poche settimane dall’inizio del campionato. Molte squadre avrebbero sondato l’argentino, ma al momento non risultano esserci state offerte concrete. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, la Lazio chiede almeno 35 milioni per l’argentino, prezzo sceso dagli iniziali 40.000.000. L’elevata richiesta, è frutto anche del 15% della rivendita del giocatore da parte del Siviglia, squadra da cui è stato acquistato. Sempre Schira, afferma come la prima scelta del Tucu sia l’Inter, che nelle ultime ore si starebbe facendo avanti per acquistarlo. Simone Inzaghi lo apprezza e sarebbe felice di ritrovarlo.

