Calciomercato Lazio, Pedullà: “Fin qui solo sondaggi per Correa. Sarri aspettava almeno un esterno in più”

Attraverso il proprio profilo Twitter, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, è intervenuto sul mercato della Lazio, in particolare sulla situazione che riguarda Joaqun Correa. Secondo il giornalista sportivo infatti, per l’argentino ci sarebbero stati solo sondaggi e non offerte ufficiali. Queste le sue parole nel merito: “La Lazio fin qui non ha avuto offerte ufficiali per Correa, solo sondaggi. E zero cessioni in generale. Su Correa può sbloccare. Ma oggi ormai è il 12 agosto, Sarri aspettava almeno un esterno in più”.

