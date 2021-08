CdS | A Formello doppia seduta per la Lazio. Il gol di Correa chiude la partitella, Luis Alberto regala una doppietta

Ha chiesto di andare via, Joaquin Correa. Ma in attesa di novità dal punto di vista del mercato, l’argentino suda, si diverte e segna pure in allenamento. Suo il gol che ha fissato sul pareggio la sentitissima partitella della seduta pomeridiana di ieri. Il Tucu ha sfruttato la sponda di Luiz Felipe e ha bucato Strakosha, infierendo poi sul portiere albanese con un po’ di sano sfottò. L’attaccante non sembra affatto turbato dalle voci sul suo futuro, si è messo a disposizione di Sarri, lavorando insieme al resto della squadra in allenamento. Anche ieri è mancato solo Cataldi all’appello, il centrocampista è ancora dolorante per via di un affaticamento che è stato controllato tre giorni fa in clinica Paideia. Lo staff medico conta di riportarlo in campo a breve. Per il resto tutti in gruppo nella doppia seduta, la cui parte tattica è stata destinata alla difesa la mattina e ai reparti di centrocampo e attacco nel pomeriggio. A seguire i lavori per il secondo giorno consecutivo anche l’ospite speciale Alessandro Nesta, che al termine della seduta si è confrontato con Sarri, poco dopo essersi fatto anche una chiacchierata con Francesco Acerbi. Il biancoceleste qualche ora prima ne aveva fatta un’altra con Sky Sport, ricordando i momenti più belli della cavalcata che lo ha portato a vincere l’Europeo con la Nazionale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

