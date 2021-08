CdS | Amichevole Lazio-Sassuolo, in vendita i biglietti per lo Stirpe

Sul circuito Vivaticket da ieri è possibile acquistare i biglietti per l’amichevole tra Lazio e Sassuolo, in calendario sabato (ore 19) allo stadio Stirpe di Frosinone. Sarà aperta soltanto ai tifosi biancocelesti. I prezzi: 50 euro per la tribuna centrale (40 il ridotto per gli under 16), 40 euro l’altra tribuna (30 ridotto under 16). Dovrebbe esserci una disponibilità di circa 7 mila biglietti. Per entrare allo stadio sarà necessario esibire il green pass dimostrando di essere vaccinati o in alternativa un tampone molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti alla partita (giovedì o venerdì) o un certificato di guarigione dal Covid con scadenza non superiore ai sei mesi. Non sarà valido per questa partita il voucher Vivaticket inviato dalla Lazio nei giorni scorsi come rimborso degli abbonamenti 2019/20. Si gioca a Frosinone perché l’Olimpico sabato è già stato affittato dalla Roma per un’amichevole con i marocchini del Casablanca. Sarri ha chiesto e ha ottenuto dalla dirigenza un ultimo test per avvicinarsi al debutto in campionato di Empoli sabato 21 agosto. Dopo la partita con il Sassuolo, la preparazione riprenderà martedì 17 a Formello. Lo riporta il Corriere dello Sport.

