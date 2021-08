CdS | Kamenovic resta: esclude Kostic. Pereira in prestito è un’ipotesi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Kamenovic resterà alla Lazio, non sono previste rinunce o parcheggi in altri club. Arrivano conferme e diventa ancora più complicato immaginare che Lotito e Tare possano ingaggiare Filip Kostic, che occuperebbe un posto da extracomunitario. I due slot disponibili sono destinati al difensore prelevato dal Cucaricki ed a Felipe Anderson. Riparte la caccia agli esterni, considerando remota l’ipotesi possa tornare in auge Julian Brandt, che non intende lasciare il Borussia Dortmund e pare abbia convinto Marco Rose. Si è accasato anche Xherdan Shaqiri. Cinque milioni per il suo cartellino, il Liverpool chiede qualcosa in più ma il fantasista svizzero è ormai a un passo dal Lione. L’Inter sta deviando su altri obiettivi, non ci sono ancora offerte per Correa, vedremo come agirà la Lazio e se ci saranno offerte dall’Inghilterra. Lotito è convinto di raggiungere il risultato e non si sbottona. Sarri sarebbe contento di trattenere il Tucu, ma servirà in qualsiasi caso un altro esterno che possa completare l’organico. Da tenere in considerazione l’opzione alternativa di Andreas Pereira. Il brasiliano è rientrato al Manchester United e sta cercando squadra. Preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo, non in prestito. Ribery è stato a volte accostato alla Lazio. Nei giorni scorsi anche in Germania e dopo la visita di cortesia ai suoi amici del Bayern Monaco. La Fiorentina non gli ha rinnovato il contratto e il francese cerca ancora una squadra. Dal club Viola potrebbe uscire anche Callejon, pupillo di Sarri. Per andare a bussare alla porta del Bologna e chiedere Riccardo Orsolini servirebbero 15 milioni. Non ci sarebbero difficoltà a inserire un italiano e neppure necessità di fargli posto. Nell’organico della Lazio ci sono soltanto Immobile, Lazzari e Acerbi. Nessuno sinora ha sostituito Parolo. Cataldi e Strakosha sono cresciuti nel vivaio biancoceleste. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: