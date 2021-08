CdS | Lazio-Basic, ci siamo quasi. In Francia sicuri: si chiude entro pochi giorni

Beati e sicuri in Francia. Il Bordeaux cederà Toma Basic per 10 milioni entro pochi giorni. Posta alta per il centrocampista croato in scadenza nel 2022. L’Atalanta sta provando ad inserirsi, la Lazio gode di una posizione di vantaggio, forte dell’accordo con il giocatore, che ha dato la sua parola al club biancoceleste e spinge per il trasferimento. Si parlava di 7 milioni più 3 di bonus. Sarebbe una cifra significativa. Per Lotito e Tare è prioritario formalizzare le operazioni già chiuse e garantire a Sarri l’impiego di Felipe Anderson, Hysaj, Radu, Kamenovic e Romero alla prima di campionato (sabato 21) a Empoli. L’indice di liquidità negativo impone per adesso il blocco dei tesseramenti. Sarri aspetta almeno un attaccante esterno, due se dovesse essere ceduto Correa. L’obiettivo a centrocampo è conosciuto, la Lazio punta Basic. Un centrocampista in più arriverebbe soltanto se ci fossero uscite nel reparto. Il Comandante ha deciso di confermare Akpa Akpro. L’ivoriano ha convinto per la capacità di recuperare il pallone e la disponibilità al sacrificio. Escalante resta in bilico: potrebbe interessare al Marsgilia ma non c’è ancora nulla di concreto. Soltanto nel caso in cui venisse ceduto, consentendo alla Lazio di fare una piccola plusvalenza, si aprirebbe uno spiraglio nella casella del vice Leiva. Nel mirino, già da un paio di mesi nonostante le smentite, c’è Lucas Torreira. I Gunners sono pronti a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Un’occasione da prendere al volo progettando il futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

