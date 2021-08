CdS | Portiere: Reina più di Strakosha. Contro il Sassuolo la decisione definitiva

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il momento della scelta si avvicina, il ballottaggio tra i pali sta per essere risolto. L’amichevole di sabato dovrebbe rivelare la decisione definitiva. Il bilancio a oggi vede Reina in leggero vantaggio rispetto a Strakosha. Fino a questo momento Sarri ha volutamente mantenuto l’equilibrio tra i suoi due portieri, senza lasciar intendere chi sarà il titolare. Una partita l’albanese e l’altra lo spagnolo. Li ha alternati equamente nel corso delle sei partite disputate. Pepe ha subito una sola rete, contro il Padova. Thomas tre, contro Meppen e Triestina. Sono solo indizi, niente è stato comunicato dal nuovo allenatore. La scelta si capirà probabilmente nel prossimo test contro il Sassuolo, la proa generale in vista dell’esordio in campionato a Empoli della settimana successiva. Il borsino dello stato attuale sembra pendere più dalla parte dello spagnolo, che può contare su una maggiore esperienza con il “sarrismo”. È il sesto giocatore più impiegato in carriera dall’allenatore con 139 presenze (davanti a lui solo Hysaj, Croce, Jorginho, Callejon e Hamsik a 243, 206, 162, 146 e 144). A Napoli Pepe si è tolto anche la soddisfazione di diventare uno dei portieri con la striscia più lunga di imbattibilità in campionato nella storia del club partenopeo, con ben 534 minuti senza subire reti. Numeri che nella Lazio non vengono nemmeno avvicinati da anni. Con Inzaghi la porta è rimasta inviolata al massimo per 365 minuti (febbraio 2017) considerando tutte le competizioni, 275 tenendo conto solo del campionato. Per risalire all’ultima “streak” di un certo spessore bisogna tornare nel gennaio 2013, quando la squadra di Petkovic permise a Marchetti di fissare a 513 il suo personale record. L’idea di base con Sarri è quella di mantenere più possibile il possesso palla e in questo caso anche la partecipazione del portiere diventa fondamentale. Sotto questo aspetto Reina ha qualcosa in più rispetto a Strakosha, che invece è più reattivo tra i pali. Insomma, gli indizi lasciano pensare che almeno inizialmente possa essere ancora una volta lo spagnolo a vincere il ballottaggio con il 26enne albanese, così come gli era capitato un anno fa con Inzaghi. Sarri ha mantenuto l’equilibrio fino a questo momento. Sabato, contro il Sassuolo, dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: