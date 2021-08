Djibril Cissé compie 40 anni: gli auguri della Lazio – FOTO

L’ex calciatore biancoceleste, Djibril Cissé, spegne oggi 40 candeline. L’attaccante francese arriva alla Lazio nel luglio 2011 e nella sua gara d’esordio segna una doppietta nella sfida di Europa League contro il Rabotnicki. Solo altri due gol in Serie A con la maglia biancoceleste per Cissè, che interrompe prematuramente la sua esperienza con l’aquila sul petto nel gennaio 2012. La S.S. Lazio, sugli account social ufficiali, ha celebrato così l’ex calciatore in occasione del suo 40esimo compleanno:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

