Empoli, Marchizza: “I punti pesano dalla prima giornata, con la Lazio sono sempre partite speciali”

Pochi giorni separano l’avvio della nuova stagione, che la Lazio aprirà con la sfida in trasferta contro l‘Empoli. Il prossimo 21 agosto, il neo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri affronterà la squadra dove tutto ebbe inizio. L’annata con il club toscano fu eccezionale, e fece brillare l’allenatore che poi passò al Napoli, dove fece ancora meglio. Ora il comandante è pronto alla nuova sfida sulla panchina della Lazio, e si prepara al prossimo campionato. Nel frattempo, uno dei nuovi acquisti in casa Empoli Riccardo Marchizza, ha parlato in conferenza stampa. Il difensore scuola Roma si è soffermato anche sulla prima giornata, in cui andrà in scena proprio la sfida con la squadra capitolina.

Queste le sue parole

“Ho fatto dieci anni nelle giovanili della Roma e le partite con la Lazio sono sempre speciali. Per noi ogni partita dovrà essere un punto di partenza e cercare di far bene con tutte. I punti pesano dalla prima giornata, dovremo essere bravi a cercare di fare bene”.

