GdS | Serie A, biglietti singoli ed ex abbonati in pole: così le squadre ripopolano gli stadi

Stadi aperti al pubblico, ma con quali modalità di vendita dei tagliandi? Si intende procedere a vista, dunque con la possibilità di acquisto dei biglietti per le singole gare, o qualche società è pronta per aprire qualcosa di simile a una campagna abbonamenti? Fra nove giorni prenderà il via la nuova Serie A nel segno di una mini e ritrovata normalità, ma ciò avverrà all’interno di uno scenario comunque in rapida e continua evoluzione. Le grandi stanno seguendo una linea abbastanza simile, fra biglietti singoli e prelazioni per vecchi abbonati. Un viaggio fra le 20 società mostra appunto (ad eccezione del Cagliari che sta portando avanti l’idea di un mini abbonamento per un numero di gare da definire) un comportamento in linea con la situazione. Dunque, partendo dal pieno rispetto della normativa anti Covid-19 si va generalmente verso l’esclusiva vendita di biglietti per gare singole, eventualmente con una prelazione riservata ai vecchi abbonati della stagione 2019/20 (e relativi voucher), bloccati dalla prima ondata del virus nel marzo di un anno fa. Già a partire dai 32esimi di Coppa Italia verrà offerta ai tesserati di due campionati la possibilità di usufruire dei rispettivi voucher, utilizzabile anche per l’acquisto dei biglietti per l’inizio della Serie A. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

