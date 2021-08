Il Messaggero | L’escamotage di Lotito: “Tutti tesserati per Empoli”

Fatta la regola trovato l’inganno. Ci sarebbe un escamotage per bypassare l’indice di liquidità e – anche in assenza della cessione da 30 milioni di Correa – depositare almeno i contratti di Radu, Hysaj, Felipe Anderson e Luka Romero (in stand-by Kamenovic per il posto da extracomunitario) quasi al gong d’inizio (il 21 agosto a Empoli) del campionato. Nessun aumento di capitale, dovrebbe trattarsi di un prestito personale non finalizzato. La Lazio vuole però tenere il metodo scelto assolutamente nascosto. Anche se Lotito si mostra certo e sereno, così da Cortina annuncia fiero al riguardo: “Con me il risultato è garantito. Non c’è nessuna preoccupazione, tessereremo tutti all’ultimo”. Lo riporta Il Messaggero.

