Il Messaggero | Sarri striglia Luis Alberto: lunedì confronto con lo spagnolo che si è tirato fuori in Twente-Lazio. E Mendes rioffre James Rodriguez

Non perderà mai il vizio. Luis Alberto ci ricasca di nuovo e Sarri lo prende subito di petto. L’altro ieri il confronto serrato alla ripresa a Formello. È finita la vita da “privilegiato” che Inzaghi riservava al gioiello spagnolo. Sabato contro il Twente si era tirato indietro perché sentiva un dolorino, ma Mau era stato avvertito che non c’era nulla dallo staff medico. Guarda caso, due giorni dopo, riecco il numero 10 fresco e pimpante in campo. E allora il mister lo ha bacchettato e minacciato punizioni serie al prossimo affaticamento mirato. Dopo il ritardo ingiustificato di una settimana al primo raduno, era stato chiaro: scuse accettate con riserbo, bonus giocato. Ora non fa passare più nemmeno un colpo di tosse a Luis Alberto, anche perché i compagni continuano a lamentarsi del suo atteggiamento. E pensare che era tornato a testa bassa, aveva corso e sudato in silenzio ad Auronzo. E allora sarà pure indiscusso il suo talento, ma Mau mette in discussione persino Luis Alberto. Poco importa che difficilmente il mercato gli riserverà qualcosa di meglio, il rispetto dello spogliatoio vale più del compromesso per un singolo colpo ad effetto. Perché Luis Alberto avrà pure messo radici con la nuova casa nella capitale, ma c’è anche la promessa fatta da Lotito e tare a luglio per convincerlo a tornare: se entro la fine del mercato arriverà un’offerta da ameno 40-45 milioni, la Lazio lo lascerà andare. Mai arrivata una simile proposta indecente sinora, per questo il numero 10 si è in fondo rassegnato a restare con un contratto in scadenza soltanto nel 2025. Ma nel rush finale tutto può succedere e ora anche Sarri se ne farebbe una ragione. L’allenatore è irrequieto perché si sarebbe voluto presentare con tutt’altra formazione e rosa all’appuntamento del Castellani. Lotito in un nuovo colloquio al telefono gli ha assicurato che per quel giorno saranno tesserati almeno Radu, Hysaj e Felipe Anderson. Su Correa non c’è solo l’assist di Inzaghi, ma anche quello dell’Atalanta che su Zapata fa muro. Lotito non scende sotto i 30 milioni più bonus (il 15% va al Siviglia), anche se senza l’addio del Tucu non possono arrivare né Basic né Kostic. Mossa fondamentale anche se fosse Hudson-Odoi in prestito oppure il 30enne James Rodriguez riofferto dal supermanager Mendes. Non se alla fine arrivasse Brekalo dal Wolfsburg. Dall’Inghilterra insistono per il terzino ex Arsenal Kolasinac, dato per fatto al Fenerbahce ma improvvisamente bloccato. In uscita, Lotito prova a sistemare con la rescissione gli ex Salernitana ancora nel capoluogo campano, ma la Figc vigila sulla possibile violazione del Trust col massimo occhio clinico. Lo riporta Il Messaggero.

