Il Tempo | Calciomercato Lazio, Torreira nel mirino

Una settimana per sbloccare il mercato. Entro 48 ore la cessione di Correa, poi da dopo Ferragosto l’assalto per due-tre colpi in entrata. È questo l’obiettivo della Lazio: consegnare a Sarri le chiavi della rosa definitiva prima dell’inizio del campionato. Un gioco di incastri che richiede una mossa principale, quella di vendere il Tucu. La pista da seguire continua ad essere quella dell’Inter, alle prese con la sostituzione di Lukaku. L’erede naturale è Edin Dzeko, ma ora i nerazzurri dovranno cercare un altro profilo da affiancare al bosniaco. Il preferito di Inzaghi è l’argentino. Sia Dzeko che Correa sono seguiti da Alessandro Lucci: il procuratore starebbe portando avanti i due discorsi in parallelo ed è fiducioso che il doppio affare possa sbloccarsi nel giro di pochi giorni. Lucci ha già raggiunto l’accordo con l’Inter per un contratto da quattro milioni netti a stagione. Quasi il doppio di quanto Correa percepisce a Roma. I nerazzurri ora devono presentare un’offerta ufficiale alla Lazio. La richiesta è di 35 milioni, da Milano non vorrebbero spingersi sopra i 30 bonus compresi. Tra i candidati per rinforzare l’organico della Lazio nelle ultime ore ha ripreso quota Lucas Torreira. Le ultime due stagioni, passate tra Arsenal (proprietaria del cartellino) e Atletico Madrid, sono state al di sotto delle aspettative. Lui stesso ha dichiarato di voler tornare in Serie A, dove è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Potrebbe essere lui il vice Leiva, con Escalante che prenderebbe la strada per Marsiglia. Lo riporta Il Tempo.

