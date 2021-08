Il trionfo agli Europei fa avanzare l’Italia nel ranking Fifa: la posizione degli Azzurri

Un’estate sportiva indimenticabile per l’Italia che, a partire dallo scorso 11 luglio fino ad arrivare alle Olimpiadi appena concluse, ha incassato una serie di prestigiosi successi grazie al talento degli atleti azzurri. A un mese di distanza dalla coppa sollevata nel cielo di Wembley dagli uomini di Mancini, arriva un’altra bella notizia per la Nazionale italiana di calcio. A comunicarla la Fifa, che ha aggiornato la classifica del ranking ufficializzando così un grande balzo in avanti degli Azzurri. Infatti il Ct Mancini ha visto la sua Italia avanzare dalla ventesima posizione del 2018, causa mancata qualificazione ai Mondiali, fino al quinto posto, che in precedenza era stata raggiunta solo con Prandelli nel 2013 Ora la sfida è restare tra le prime 7 al mondo, cosa che garantirebbe anche la prima fascia al momento dei sorteggi dei gironi dei Mondiali 2022.

