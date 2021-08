Salute Lazio, domani l’appuntamento con i tifosi biancocelesti per la vaccinazione

Il Policlinico Tor Vergata promuove la vaccinazione in collaborazione con la SS Lazio e l’AS Roma: per i tifosi giallorossi l’appuntamento è oggi, per i tifosi biancocelesti sarà domani 13 agosto. L’account ufficiale di Salute Lazio ci ricorda che a partire dalle ore 15, all’hub La Vela, chi si sottoporrà alla vaccinazione riceverà un gadget ufficiale della SS Lazio, fino ad esaurimento scorte. La Regione Lazio, inoltre, ci tiene a ringraziare entrambe le società per la disponibilità dimostrata per l’opera di sensibilizzazione alla vaccinazione anche delle fasce più giovani.

