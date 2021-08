SOCIAL | Felipe Anderson con il Colosseo sullo sfondo: “Sentirsi a casa” – FOTO

Mancano pochi giorni all’inizio della Serie A, e quindi al ritorno in campo ufficiale di Felipe Anderson con la maglia biancoceleste. Il brasiliano, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con il Colosseo sullo sfondo: “Sentirsi a casa“, ha scritto Felipe Anderson. Uno dei più attesi della nuova stagione, che Maurizio Sarri proverà a guidare nel suo 4-3-3, lanciandolo da protagonista in questa seconda avventura in biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felipe Anderson (@fanderson)

