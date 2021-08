Spezia, Leo Sena non ci sarà contro la Lazio: il comunicato ufficiale

Lo Spezia per almeno un mese dovrà fare a meno di Leo Sena a causa di alcuni problemi fisiologici, quindi salterà la partita con la Lazio del 28 agosto. Ecco il comunicato ufficiale: «Lo Spezia Calcio comunica che in occasione delle visite mediche periodiche ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, alle quali è stato sottoposto il calciatore Leo Sena, sono state evidenziate delle alterazioni temporanee di alcuni parametri fisiologici che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione dall’attività di circa un mese, durante il quale le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club, per poi procedere con una nuova valutazione».

