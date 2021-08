UEFA, nel prossimo mese la proposta del nuovo fair play finanziario

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Potrebbe essere vicina la fine dell’era del Fair Play Finanziario. Come riportato dal Times, entro il prossimo mese la UEFA presenterà una nuova proposta per sostituire le regole attualmente vigenti. Possibile l’introduzione di un tetto salariale, che si potrà sforare pagando una luxury tax. Per quanto riguarda il tetto si cercherà di applicare una percentuale fissa su ogni entrata: circa del 70%. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: