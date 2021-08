13 agosto 2017, il gol in extremis di Murgia regala alla Lazio la Supercoppa Italiana contro la Juventus: il ricordo del club – VIDEO

Il 13 agosto 2017, sul prato dello Stadio Olimpico andava in scena la 30esima edizione della Supercoppa Italiana. Lazio e Juventus a contendersi il trofeo, in un appuntamento negli ultimi anni divenuto quasi fisso. La doppietta di Ciro Immobile, prima su calcio di rigore e poi di testa, porta la gara sul 2-0, ma è Paulo Dybala a ristabilire la parità quando la partita sembrava già decisa. L’argentino infatti pareggia i conti in cinque minuti, all’85’ e al 91′. La Lazio però non ci sta, e in extremis, arriva la zampata chirurgica e vincente di Alessandro Murgia, su assist di Lukaku, regalando la vittoria a Simone Inzaghi. Tra i tifosi biancocelesti è apoteosi, con il capitano Senad Lulic che alza il trofeo sotto il cielo di Roma. Anche la società biancoceleste, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, ha voluto ricordare il trofeo conquistato.

